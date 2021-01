Trump chce další desítky milionů dolarů na opravu věznice Guantánamo. „Nacpeme ho zlými hochy,“ říkal

Americký prezident Donald Trump žádá o další desítky milionů dolarů na rekonstrukci věznice Guantánamo, do které USA už nyní lijí obdobné finanční obnosy. Trump by do nechvalně proslulého zařízení rád poslal víc vězňů. Jeho předchůdce Barack Obama se věznici mimo jiné i kvůli vysokým nákladům snažil zrušit – marně.