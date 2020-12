Moskevská zastupitelka dostala podmínku za protivládní akce. Bude tak muset z politiky

Už předtím Galjaminová dostala několik pokut za porušení pravidel mítinků. V politice se hlásí k nezaregistrované liberální Straně 5. prosince. Její název odkazuje na masový protest proti falšování voleb v roce 2011 a současně na první veřejnou kritiku vlády na akci v Moskvě v roce 1965.

Do roku 2014 se účast na nepovolených demonstracích netrestala podle trestního zákoníku a lidé mohli dostat maximálně několikadenní vězení. Poté přešla v případě několikerého porušení během půlroku do trestního práva s maximální sazbou pět let odnětí svobody.