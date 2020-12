Rybolov je pro mnohé podstatný, na jeho pravidlech se musíme dohodnout, shodli se europoslanci Zahradil s Niedermayerem

Spory ve vyjednávání mezi Velkou Británií a Evropskou unií trvají hlavně kolem rovných podmínek hospodářské soutěže. Není jasné, čí pozice je v současnosti výhodnější. Podle Jana Zahradila to ale není o tom, najít viníka problému a ukázat na něj prstem. Sám stále věří, že šance na dohodu zde je, a pokud ne na celou dohodu, tak alespoň na nějakou parciální.

Věc Zahradil ještě stále nevidí jako úplnou tragédii. Britská vláda ale podle něj dostala EU tak trochu do kouta tím, že vyjednávání dokázala natahovat na samou hranu deadlinu. Dá se tedy dle něj uznat, že EU nyní tahá takzvaně za kratší konec provazu.

Všechno, nebo nic

Jedním z největších zádrhelů je rybolov a pravidla kolem něj, což se někomu může zdát jako malicherné téma. Dle Luďka Niedermayera však u těchto dohod platí, že pokud není dohodnuto všechno, není dohodnuto nic. Každá věc, která dohodnuta není, podle něj poráží zbytek dohody.

Pro mnoho zemí je navíc téma rybolovu velice důležité. Niedermayer se ohradil proti tvrzení, že by za krátký konec tahala EU. Nejhůře jsou na tom dle něj firmy.

Zahradil také zdůraznil, že pro řadu zemí rybolov tvoří podstatnou část ekonomiky. Kdyby proto britský premiér kývl na něco v tomto ohledu nevýhodného, bylo by to například pro Skoty velmi špatné.

Postup per partes?

Zahradil nesouhlasí s Niedermayerem v tom, že když není dohodnuto všechno, tak není dohodnuto nic. „Možná budeme v situaci, že budeme muset postupovat per partes – po částech. Nechat to teď spadnout pod stůl by byla podle mě škoda. Na 90 procentech věcí jsme se už dohodli a dokázali jsme kompromis najít. Kvůli deseti procentům by přece byla škoda shodit těch 90 procent. Musíme být, zejména my na evropské straně, flexibilní,“ řekl.