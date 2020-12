Rozvolňování se nekoná. Francouzi přijdou i o veřejné oslavy silvestra

Zavřená tak dál zůstávají kina, divadla, kulturní sály a také muzea nebo zámky, včetně těch nejslavnějších. Zámek Chantilly ležící čtyři desítky kilometrů od Paříže možná zůstává tak trochu ve stínu Versailles. Může ale nabídnout podobně zajímavé interiéry a bohatou historii.

Období povinné izolace zde využili k rekonstrukci a těšili se na návštěvníky. „Od 15. prosince znovu otevřeme a mělo by to tak zůstat i během svátků. K vidění budou tři výstavy otevřené ještě před karanténou,“ ujišťovala hlavní konzervátorka zámku Chantilly Nicole Garnierová.

To už ale neplatí. Do Chantilly, galerií a dalších kulturních institucí se veřejnost podívá nejdříve 7. ledna. Po uzavření lyžařských středisek je to další omezení, které si nelepšící se epidemická situace vynutila. Restaurace by měly v rámci třetí vlny uvolňování otevřít až dvacátého ledna.

Imunita nastoupí až dva měsíce po očkování, upozorňuje epidemiolog

Od začátku příštího roku zahájí francouzská vláda vakcinaci seniorů a také v místech, kde virus cirkuluje nejvíce. Podle odborníků lze pozitivní důsledky očkování očekávat až po několika měsících.

„Kdo bude očkovaný prvního března, tak po dvou dávkách získá imunitu až za dva měsíce, tedy prvního května. To je dlouho,“ upozorňuje epidemiolog a matematik, profesor na univerzitě Paris-Dauphine Miguel Oliu Barton.

Aspoň částečně pozitivní zprávou je, že o Vánocích mohou Francouzi cestovat a svátky strávit za určitých omezení v rodinném kruhu.