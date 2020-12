Orbanovi liberálové mohou ve volbách dokončit mocenský obrat v Rumunsku. Komplikuje jim to pandemie

Nejsilnější parlamentní stranou je totiž stále Sociálnědemokratická strana (PSD). Po nedělních volbách se to zřejmě změní, neboť PNL je jejich favoritem. Jak konstatuje Sergiu Gherghina z univerzity v Glasgow, „bude to poprvé za více než dvě dekády, kdy PSD nebude vyrážet z ‚pole position‘ za volebním vítězstvím“.

PNL bude potřebovat koaličního partnera

Tento vývoj se odrazil i v preferencích vládní strany. Zatímco ještě v lednu podporovalo PNL 45 procent dotázaných, nyní její popularita spadla až pod třicet procent. Podle většiny průzkumů dostane v nedělních volbách zřejmě mezi 25 a 28 procenty hlasů, některé jí přisuzují lehce přes třicet procent.

O druhé místo se podle průzkumů utkají opoziční sociální demokraté, které nyní vede Marcel Ciolacu, s Aliancí 2020, což je koalice Svazu záchrany Rumunska (USR) a Strany svobody, jednoty a solidarity (PLUS). Má silně reformní program a slibuje transparentní a efektivní veřejnou správu a boj proti korupci. Sociálním demokratům přisuzují průzkumy mezi 21 a 24 procenty hlasů, Alianci 2020 pak 18 až 23 procent.

Vládní PNL tak pravděpodobně může zapomenout na to, že by po volbách mohla vládnout sama, jak to ještě na začátku roku vypadalo. Očekává se, že by mohla vytvořit koalici s Aliancí 2020, což minulý týden připustil i prezident Iohannis.

Obě uskupení si spolupráci vyzkoušela už v místních volbách, například v Bukurešti sesadil dosavadní sociálnědemokratickou primátorku nezávislý kandidát Nicusor Dan, za nímž stály právě PNL a Aliance 2020. Vztah obou uskupení ale provází rivalita a někteří představitelé PNL již dali najevo, že pro ně koalice vzešlá z občanské společnosti nebude při hledání vládních partnerů první volbou.

Dalším stranám – mezi nimi straně Pro Romania expremiéra Victora Ponty, Straně lidového hnutí (PMP) exprezidenta Traiana Basescua i Demokratickému svazu Maďarů v Rumunsku (UDMR) – hrozí, že nepřekonají pětiprocentní práh vstupu do parlamentu.