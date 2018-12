Rumunsko, jedna z nejzkorumpovanějších zemí EU, mění justici. Evropská komise znervózněla

Změny v justici se rumunská vláda snažila prosadit už dříve. Vládní nařízení, ke kterému nebyl nutný souhlas parlamentu, zbavovalo trestnosti některé trestné činy, včetně zneužití úřadu, které nezpůsobí větší finanční škodu než 200 000 lei (1,2 milionu korun).

Potřebu přijmout sporné nařízení vláda ospravedlňovala nutností ulevit přeplněným věznicím. Tehdy se v zemi konaly masové protesty.

Prezident Klaus Iohannis, který pochází z opozičního tábora, srpnový vládní návrh označil za útok proti právnímu státu. Vláda by „neměla překročit červenou čáru“. „Ovlivňovat nezávislost justice je nepřípustné,“ řekl ministrům. „Vládní koalice by neměla ignorovat vzkaz statisíců Rumunů, kteří nadále vycházejí do ulic, aby se postavili za existenci právního státu,“ uvedl s tím, že lidé si přejí prosperitu a respekt politiků.

Jeden ze zakladatelů nevládní organizace Inciativa Rumunsko Mihai Politeanu říká, že Rumunsko se pokouší o podřízení soudní moci a jde ve šlépějích Maďarska a Polska. S Varšavou loni Evropská komise kvůli reformě soudního systému zahájila proces, na jehož konci zemi hrozí pozastavení hlasovacích práv v EU.