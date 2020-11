Trump obhajuje prezidentský úřad, Biden ho o něj chce připravit. Nastává čas rozhodnutí

Poštou hlasovalo přes 100 milionů voličů, hlasy se můžou sčítat týdny

Do voleb v USA výrazně zasáhla pandemie koronaviru. Řada Američanů se tak rozhodla volit korespondenčně, což by podle odhadů mohlo přispět k nejvyšší volební účasti za více než sto let. V předstihu tak hlasovalo více než 100 milionů voličů. Vyplývá to z údajů projektu Floridské univerzity.

Pošta má 10 dní po volbách na doručení hlasů, to znamená, že oficiální výsledky v některých státech budou zveřejněné až v polovině listopadu. Ani to nemusí být konec. Kandidáti mohou napadnout regulérnost voleb a odvolat se na soud. Několikrát tuto možnost připustil Donald Trump.