Polská vláda zažívá krizi. Koaliční strany se neshodnou na ochraně zvířat a imunitě pro úředníky

Hrozí rozpad koalice

Současná krize by nakonec mohla skončit i rozpadem koalice. Někteří politici z Práva a spravedlnosti už minulý týden mluvili o tom, že koalice v podstatě neexistuje. Vzpoura, především poslanců Solidárního Polska, je podle nich příliš velká a už není údajně možné mluvit o jakékoliv spolupráci.

Předseda Práva a spravedlnosti Jaroslaw Kaczynski dříve mluvil o tom, že by Solidární Polsko vyhodil z koalice a Zbigniewa Ziobra zbavil funkce ministra spravedlnosti. Podle Mathého by to však pro Solidární Polsko byla červená linie a vláda by se rozpadla.

„Zároveň tady máme ještě jednu věc a to je sporná reforma soudnictví v Polsku, která už trvá pět let. Vedla pouze k tomu, že Polsko je ve velkém sporu s Evropskou komisí, je souzeno před Evropským soudem, je to špatná zpráva pro polskou reputaci v Evropě, což jistě vadí i premiérovi Mateuszi Morawieckému,“ doplnil Mathé.

Menšinový kabinet, nebo nové volby?

V případě, že by se koalice rozpadla, byl by nejpravděpodobnější variantou menšinový kabinet, alespoň o tom mluví Právo a spravedlnost. Tato varianta by ale nemusela mít dlouhého trvání, protože politici by pro každý zákon museli složitě hledat další podporu.

Nové volby se podle Mathého Kaczynskému nehodí, protože by v nich pravděpodobně nezískal většinu v parlamentu, a aby mohl vládnout, musel by uzavírat další koalice. Spor s Právem a spravedlností ze strany opozice je však velmi vyhrocený, a tak podle Mathého není jasné, kdo by s Kaczynským do koalice šel.