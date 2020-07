Duda si drží v polských prezidentských volbách tenký náskok, naznačuje průzkum

Prezident Duda má rozsáhlou podporu ve venkovských oblastech a na východě země, zatímco jeho soupeř je populární ve větších městech a regionech u německé hranice.

„Báječné! Děkuji mnohokrát! Ať žije Polsko! Moji drazí, viděli jste tuto úžasnou účast, téměř 70 procent. Vyhrát volby s takovou účastí je neuvěřitelná zpráva. Jsem velmi dojatý. Děkuji z celého srdce všem svým krajanům,“ prohlásil Duda po oznámení údajů z průzkumu.

Trzaskowski neztrácí naději

Na druhé straně Trzaskowski neztrácí do oznámení konečných výsledků naději. Současný starosta Varšavy zprvu poděkoval všem svým voličům. „To je jen začátek. Jsem přesvědčený, že zvítězíme a že se to jen tak snadno nezmění. Jakmile jsme se probudili, nic nás neuspí. Pokud jsme se probudili, vytvořili jsme pouto a řekli jsme, jaké Polsko chceme, že chceme rovnováhu a brát v úvahu tu moc, kterou máme v rukou. Na jedné straně byl celý státní aparát, propaganda. Měli naprosto všechno, spoustu peněz, manipulace. A my jsme měli občanskou společnost,“ prohlásil Dudův protikandidát.