Duda přirovnal homosexuály k bolševikům. Útok kvůli politickému zisku, kritizuje ho Jourová

Jourová řekla, že je zmatená z přirovnání hnutí za práva LGBT ke komunistické ideologii. AP v té souvislosti připomíná, že Jourová se narodila v komunistickém Československu. „Pamatuji si komunistickou ideologii jako něco, co potlačuje a pronásleduje všechno a všechny, kteří jsou odlišní,“ prohlásila členka EK z České republiky.

Jourová, která má v Evropské komisi na starosti i otázky hodnot, v pondělí Dudu podle AP kritizovala v Evropském parlamentu. „Považuji za opravdu smutné, když se v současné Evropě politici zastávající vysoké posty rozhodnou strefovat do menšin kvůli potenciálním politickým ziskům,“ prohlásila Jourová a dodala, že to podrývá unijní záruky rovnosti práv pro všechny.

„Dříve byly děti indoktrinovány bolševickou ideologií (…) Dnes se také objevují pokusy vnutit nám a našim dětem ideologii, jen trochu jinou. Je nová, ale je to takový neobolševismus,“ citovala agentura AP polského politika.

Vytrženo z kontextu, vzkazuje Duda

Duda tvrdil, že zahraniční média jeho výroky vytrhla z kontextu, a na Twitteru mimo jiné napsal, že věří v „rozmanitost a rovnost“. V pondělí ve východopolském Lublinu vysvětloval, že se pouze pokoušel chránit rodiny a bránit pronikání „ideologie“ LGBT do škol. „Za to, že jsem to řekl, jsem se stal terčem útoků v západní Evropě a v naší zemi,“ cituje AP polskou hlavu státu.

Prezidentova slova citovala i agentura Reuters, ale dodala, že prezident neupřesnil, v čem bylo jeho vyjádření nesprávně interpretováno. „Každá z redakcí ochotně vyšle reportéra s kamerou do prezidentského paláce, aby se dozvěděla, co jste měl na mysli prohlášením, že ideologie LGBT je horší než komunistická indoktrinace,“ odpověděl Dudovi na Twitteru varšavský zpravodaj listu The Guardian.

„Umíme polsky a důkladně jsme si vyslechli celý kontext. A ten je ohavný,“ dodala jeho kolegyně, píšící rovněž pro The Guardian z Varšavy. Ani dopisovatel Foreign Policy se podle serveru Onet.pl nedomnívá, že by bylo Dudovo vyjádření překrouceno: „Přeložil jsem celý prezidentův projev, aby si každý mohl udělat názor sám.“