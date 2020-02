„Opora pořádku, kandidát snů.“ Polský prezident Duda zahájil kampaň za znovuzvolení

Konkurence v „opravdové prezidentce“

Dudova nejvážnější konkurentka se i proto na plakátech objeví s heslem „opravdová prezidentka“. Kandidátka opoziční Občanské platformy Małgorzata Kidawová-Błońská slibuje i jistou budoucnost. „Je to poslední šance, abychom zasypali příkop, který se prohlubuje ze dne na den. A to nemůžeme změnit za dva, tři roky nebo za pět let, ale musíme to změnit teď,“ vyjádřila se Kidawová-Błońská.

Až daleko za dvojicí kandidátů největších polských politických sil končí v průzkumech ti ostatní. O nejvyšší funkci se uchází nezávislý novinář Szymon Holownia, poslanec Evropského parlamentu Robert Biedron, první politik, jenž se v silně katolickém Polsku otevřeně hlásí ke své homosexuální orientaci. Kandiduje také předseda Polské lidové strany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, těšící se podpoře hlavně mezi rolníky, a za krajní pravici Krzysztof Bosak.

Všechny Dudovy soupeře spojuje odpor k soudní reformě, která start prezidentské kampaně ovládla. I v podobě otazníku nad budoucností Polska v Unii. „Andzrej Duda důsledně podpořil soudní reformu, takzvanou náhubkovou reformu. A ta se mnohým Polákům nelíbí,“ řekl komentátor deníku Rzeczpospolita Jacek Nizinkiewicz.