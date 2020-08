Každý z tisíců musel najít odvahu říct režimu ne. Před 40 lety vznikla polská Solidarita

„Nejznámější ze stávek srpna 1980 začala v gdaňských loděnicích poté, co byla z práce vyhozena Anna Walentynowiczová. Právě za ni se dělníci postavili a 14. srpna se rozhodli vstoupit do stávek,“ vysvětlil ve vysílání ČT24 politolog a ředitel Polského institutu v Praze Maciej Ruczaj. Upozornil, že to nebyla jediná stávka, těch bylo několik po celé zemi v reakci na špatnou ekonomickou situaci.

V půli srpna založili vzbouřenci z několika gdaňských továren společný výbor, který vypracoval seznam jednadvaceti požadavků, včetně práva zřizovat nezávislé odborové organizace. Tváří v tvář projevům nespokojenosti zahájili představitelé komunistické moci jednání se zástupci stávkujících a poslední srpnový den s nimi uzavřeli dohodu připouštějící existenci svobodných odborů.

„Požadavkem číslo jedna byl vznik nezávislých odborů,“ upozornil Ruczaj. Dodal, že to byl naprosto zásadní požadavek, byť může nyní znít neškodně. Nezávislé odbory by totiž byly něčím, nad čím by komunisté nemohli mít plnou kontrolu. „Zpochybnilo se právo komunistického státu řídit a rozhodovat o všem. Byl to klíčový moment moderních polských a středoevropských dějin,“ zdůraznil.