Turecké působení v Egejském moři znervózňuje Řecko. O situaci jedná i šéf americké diplomacie Pompeo

Nebudeme dělat žádné ústupky, zní z Ankary

Rok 2020 zatím nenaznačuje, že by Turecko hodlalo na asertivitě v regionu polevit. „Budeme až do konce hájit zájmy Turecka a kyperských Turků ve východním Středomoří a na Kypru a nebudeme dělat žádné ústupky,“ prohlásil turecký ministr zahraničí Mevlüt Çavuşoglu.

Turecko podle něj bude v průzkumných vrtech pokračovat a vydá nové licence pro těžební společnosti. Ankara nedávným zastavením aktivit v oblasti ukázala dobrou vůli, ale „na druhé straně je země se špatnými úmysly“, dodal ministr s odkazem na řeckou dohodu s Egyptem.

Řecký premiér Mitsotakis v reakci uvedl, že ministerstvo zahraničí požádá o svolání mimořádného jednání šéfů diplomacií zemí EU. „Řecko bude bránit svou svrchovanost a svá práva. Vyzýváme Turecko, aby okamžitě opustilo řecký kontinentální šelf,“ uvedl podle agentury Reuters ministr zahraničí Nikos Dendias.

Vysoký představitel Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Josep Borrell konferenci ministrů zahraničí svolal na tento pátek. Stav označil za „extrémně znepokující“. Guardian cituje profesora mezinárodních vztahů Constantinose Filise, který na otázku, kam by na škále jedna až deset zařadil současné bilaterální vztahy, odpovědel číslem sedm.