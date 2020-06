Poláci budou v neděli v odložených volbách vybírat prezidenta

Prezidentské volby se původně měly konat v květnu, kvůli výhradám ke způsobu hlasování byly v atmosféře zmatku krátce před plánovaným termínem odloženy. PiS se tehdy kvůli pandemii způsobené koronavirem snažila prosadit výhradně korespondenční hlasování. Kritici poukazovali na to, že odklad voleb hrál proti Dudovi, původně členovi PiS, který ze strany vystoupil po svém zvolení do prezidentského úřadu.

Podle ve středu zveřejněného průzkumu agentury Ipsos pro zpravodajský a investigativní portál oko.press by v prvním kole Dudu podpořilo 40 procent voličů, Rafala Trzaskowského 27 procent a 10 procent by získal Szymon Holownia, televizní moderátor a publicista podporující liberální křídlo polské katolické církve. I jiné průzkumy naznačují, že souboj o prezidentský palác svede Duda s Trzaskowským. Podle Rafala Chwedoruka, politologa z Varšavské univerzity, oba politici už nyní myslí na kampaň před druhým kolem voleb a chtějí si naklonit stoupence jiných kandidátů.

Porážka Dudy by pro vládnoucí stranu znamenala významné oslabení jejích mocenských pozic. Polský prezident má právo vracet zákony Sejmu, dolní komoře parlamentu. Jeho veto mohou poslanci přehlasovat třípětinovou většinou, kterou však PiS v současnosti nemá.

Předseda PiS Jaroslaw Kaczyński, který je neoficiálně nejvlivnějším politikem v Polsku, varoval, že vítězství Trzaskowského Polsko přivede do „těžké politické, sociální i morální krize“. Na Trzaskowského tvrdě útočí i veřejnoprávní Polská televize, kterou nyní ovládají lidé blízcí PiS.

V takové atmosféře liberální politik Trzaskowski volí velice opatrný jazyk, řekl politolog Chwedoruk v rozhovoru pro časopis Newsweek. „Vyhýbá se jednoznačným prohlášením, o nichž ví, že by si kvůli nim nedokázal na svoji stranu získat většinu voličů,“ řekl. Podle Trzaskowského hluboce rozdělená země potřebuje v čele člověka, který se bude snažit o to, aby spolu lidé zase byli schopni mluvit. „Jedině to nám umožní změnit Polsko,“ tvrdí opoziční kandidát.