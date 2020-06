Týden do voleb. Trzaskowski objíždí Polsko, Dudu čeká cesta za Trumpem

Týden do prezidentských voleb roste v sousedním Polsku politické napětí. Podle průzkumů by do druhého kola měli s vyrovnanými šancemi postoupit současná hlava státu Andrzej Duda a kandidát opoziční Občanské koalice Rafal Trzaskowski. Vláda v kampani sází na tradiční hodnoty a slib investic, opozice kritizuje její protikrizová opatření.