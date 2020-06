Duda byl pozván do Bílého domu. Jen dva týdny před prezidentskými volbami

Připomněla, že podle portálu Politico by se Dudova návštěva ve Washingtonu mohla uskutečnit pravděpodobně příští týden. Polský prezident by se tak mohl stát prvním hostem v Bílém domě od začátku pandemie covidu-19.

„Na pracovní úrovni už návrh na setkání prezidentů Dudy a Trumpa do Polska dorazil, ale oficiálně to ještě nepotvrdila ani jedna strana,“ napsala s odvoláním na nejmenované zdroje v prezidentské kanceláři polská státní tisková agentura PAP.

„Polsko samozřejmě udělá vše, co si budou přát USA. Dokonce i v případě, že to bude odporovat našim zájmům,“ poznamenala Gazeta Wyborcza o předpokládaném tématu schůzky: Trump a Duda budou nejspíše jednat o přemístění části amerických vojáků z Německa do Polska.

„Divíte se, že Donald Trump porušil diplomatická pravidla a rozhodl se zasáhnout do volební kampaně pozváním Andrzeje Dudy do Bílého domu týden před hlasováním v Polsku? Přece je v zájmu prezidenta USA, aby vyhrál. Duda je poslušný a pokorný,“ napsal opoziční list Gazeta Wyborcza.

To podle komentátora nijak nezlepší polskou bezpečnost, pokud se americký kontingent na starém kontinentu nezvětší. Prohloubí to však rozpory uvnitř NATO, povzbudí protiamerické nálady a Alianci to jen uškodí. Ale Bílý dům pomůže Dudovi vyhrát volby, a to bez ohledu na jeho výpady proti sexuálním menšinám a dokonce i bez ohledu na antisemitské tóny v prezidentově kampani.

Právě obavy z Dudovy porážky v blížících se volbách podle agentury AFP vedly k výpadům proti sexuálním menšinám – Duda v projevech zaútočil na „ideologii LGBT“ (leseb, gayů, bisexuálů a transgenderových osob) – a také k útokům veřejnoprávních médií, ovládaných PiS, proti myšlence případného odškodnění za židovský majetek. Polsko je přitom v regionu jediným státem, který dosud nedokázal odškodnit své občany, včetně Židů, za nacistické a komunistické vyvlastňování. Konzervativní vláda ale pokládá otázku restitucí židovského majetku za „definitivně vyřešenou“.