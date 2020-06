Fort Trump? Zapomeňte. Americko-polský projekt se rozpadá

Do věci zasvěcený americký představitel řekl, že myšlenka byla od začátku odsouzena k zániku: „Neexistuje žádná pevnost Trump.“

Polsko chce mít americké jednotky blízko u východní hranice s ruským spojencem Běloruskem, ale to by jistě znepřátelilo Rusko. Washington by jednotky raději rozmístil od hranice dále, na západě země.

O rok později vládní úředníci ve Washingtonu i ve Varšavě tvrdí, že se stále nedokážou dohodnout, kde by měli být vojáci rozmístěni a jakou část z mnohamiliardových nákladů by měla platit Varšava.

Polský náměstek ministra zahraničí Pawel Jablonski toto vyjednávání nazývá „velmi komplikovaným procesem“. „Je tu otázka financování, rozmístění, zákonných práv i toho, podle jakých principů budou tito vojáci fungovat,“ řekl. „Diskuse se vlečou, protože téma je prostě velmi složité. Myslím, že dospějeme ke konečnému rozhodnutí, ale ještě to nějaký čas potrvá.“ A tento čas se možná ještě prodlouží.

Minulý týden vysoce postavený americký představitel ohlásil, že se Trump rozhodl stáhnout 9500 z 34 tisíc amerických vojáků, v současnosti nasazených v Německu. Podle amerických představitelů by část z těchto sil mohl poslat do Polska. Varšava se ale zhrozila, že by mohla mít prospěch na úkor spojence v NATO a souseda, který je klíčovým prvkem při zajišťování polské bezpečnosti.

„Obecně platí, že každé stažení vojenských sil z Evropy představuje riziko. Není to tak, že bychom to jako polská vláda viděli pozitivně, protože si myslíme, že americká přítomnost by měla být větší,“ řekl Jablonski.

Některé z amerických jednotek, které jsou nyní v Polsku, sem byly vyslány Severoatlantickou aliancí poté, co Moskva v roce 2014 anexí ukrajinského Krymu vyvolala ve Varšavě obavy. Když loni v září navštívil polskou metropoli viceprezident Mike Pence, bylo pro umístění dalších amerických sil navrženo šest míst v Polsku. Další jednání na vysoké úrovni, naplánované na březen, musela být ale odvolána poté, co na Trumpovu žádost odstoupil náměstek ministra obrany John Rood.