Ve Španělsku skončil po 14 týdnech nouzový stav. Lidé vyrazili k moři a na cesty

Na mezinárodním letišti Adolfa Suaréze v Madridu panovala mezi turisty i místními uvolněná nálada. Část cestujících se po dlouhých měsících odloučení vydala navštívit své blízké. „Moje situace je trochu komplikovaná, protože moje žena žije v Itálii a já bydlím ve Španělsku, takže jsme se neviděli už čtyři měsíce,“ uvedl Alberto Bos, který se připravoval na let do Milána.

„Je to zvláštní, už jsme si odvykli cestovat,“ podělila se o své dojmy Italka Martina, která do Madridu přiletěla z italského Bergama.

Cestování je možné i mezi všemi španělskými regiony. Za svým snoubencem se po dlouhé době vydala i Laura Garcíová z Madridu. „Jedu do Barcelony, kde žije. Je to dlouho, co jsem ho viděla, jsou to už tři měsíce, sto dní. Koupila jsem si první lístek, na tu nejčasnější hodinu, abych přijela tak brzo, jak to jen jde,“ uvedla.