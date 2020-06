Schengen se vrací k normálu. Většina unijních zemí otevírá hranice

Rakousko zase ponechává omezení pro cesty z Británie, Španělska, Portugalska a Švédska, do Dánska pak mohou volně proudit lidé pouze z Německa, Norska a Islandu. Španělsko s obnovením volného pohybu v rámci Schengenu vyčká do 21. června.

V Anglii si lidé například mohou znovu zajít do knihkupectví či obchodů s oblečením. Schengenským zemím se ve světle potlačení nemoci covid-19 plně otevírá Německo, Francie, Nizozemsko, Belgie nebo také Maďarsko.

Na výlety do Itálie, Francie či Španělska si budou muset Američané nebo Číňani ještě nějakou dobu počkat. Do Česka mohou od pondělka bez komplikací přicestovat lidé z většiny zemí EU a dále Švýcarska, Norska a Islandu. To dosud platilo pouze pro Slovensko, Rakousko a Maďarsko.

Zahraniční zpravodaj ČT Petr Obrovský přitom uvedl, že provoz na italsko-rakouských hranicích zatím vázne. „V Brennerském průsmyku je velmi slabý, nevytvářejí se žádné kolony. Kontrolní stanoviště by odsud měla od zítřka zmizet a průjezd z Itálie do Rakouska tak zůstane volný,“ popisuje Obrovský.

Vídeň podle něho ale i nadále varuje rakouské občany před cestami do Lombardie, což je pandemií nejvíce postižený italský region. Negativním testem na virus SARS-CoV-2 se musí prokazovat lidé přicházející z Portugalska, Švédska a Slezského vojvodství v Polsku, což jsou oblasti, které česká vláda považuje za vysoce rizikové. Střední míru rizika spojeného s koronavirem přiřadila Británii a Belgii.