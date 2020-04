Tábor v Dachau se stal nacistům vzorem pro masové vraždění. Skončil před 75 lety

„Uskutečňovalo se to velmi potichu a potom později velkým úderem jenom proto, že mnozí to podcenili a nevnímali, a proto, že se mnozí domnívali, že tak zlé to snad nebude,“ připomněl bavorský politik.

V letech 1933 až 1945 nacisté vybudovali, převážně v Německu a v Polsku, podle dosavadních odhadů amerického newyorského Muzea židovského dědictví přes 40 tisíc vyhlazovacích, koncentračních, pracovních nebo sběrných táborů a jejich poboček a židovských ghett.

Prvním a nejdéle fungujícím zařízením tohoto typu byl právě koncentrační tábor Dachau, který začal fungovat v březnu 1933 a osvobozen byl 29. dubna 1945 poté, co k městu postoupila americká armáda.

Za dvanáct let existence prošlo zařízením nejméně 200 tisíc lidí, z nichž asi 41 tisíc zahynulo. Sloužilo jako model pro další koncentrační a vyhlazovací tábory zřizované nacisty po celé Evropě. První vězni prošli branou tábora, nad níž visel cynický nápis „Arbeit macht frei“ (práce osvobozuje), 22. března 1933 - pouhé dva měsíce poté, co se Adolf Hitler stal říšským kancléřem.