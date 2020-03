Neshody v představách i nárocích. Jednání o budoucnosti EU a Británie bude obtížné, říká Barnier

Začátek vyjednávání o budoucí podobě vzájemných vztahů mezi Evropskou unií a Británií ukázal oboustranné rozdíly v představách a požadavcích. Zatímco Londýn by spíše chtěl několik oddělených smluv, Brusel usiluje o jedinou komplexní dohodu. Na závěr prvního kola rozhovorů to ve čtvrtek řekl šéf unijního vyjednávacího týmu Michel Barnier. Dosažení oboustranné dohody do konce roku je přitom podle něj stále možné, bude ale obtížné.