O Thunbergové a Unii jen s povolením. Maďarsko diktuje státním médiím, o čem smějí psát, uvádí Politico

Sedmý článek popisuje mechanismus, jak nedodržování unijních hodnot postihovat. K procesu s Maďarskem vedly Evropský parlament vedly kromě mnoha dalších znepokojivých problémů právě i obavy o svobodu médií. Vláda Viktora Orbána ovšem odmítá, že by nějak pochybila, což její zástupci kolegům z dalších unijních zemí opakují při každém slyšení, které postup podle článku sedm předpokládá.

Mezi citlivá témata patří i migrace či terorismus

Maďarští novináři dlouhodobě upozorňují, že ve zpravodajství státních televizí chybějí některá citlivá témata. Seznam, který vyžaduje zvláštní souhlas před zveřejněním, se podle pokynu z loňského října týká migrace, terorismu v Evropě, Bruselu, církevních otázek, jakož i parlamentních, prezidentských a místních voleb v EU.

Jiný pokyn z loňského srpna nařizoval, že si redaktoři mají vyžádat souhlas vedoucího, než se vůbec pustí do psaní materiálů o Thunbergové. Aktivistka se v té době plavila přes oceán do New Yorku. Ve výsledku podle serveru Politico nakonec ve státní agentuře o plavbě nic nevyšlo.