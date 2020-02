Proces o vydání Assange do USA je přerušen. Pokračovat bude v květnu

Ve Spojených státech chtějí Assange soudit v 18 bodech obžaloby, podle prokuratury se zapojil do spiknutí s cílem proniknout do vládních počítačů a porušil zákony na ochranu proti špionáži. Obvinění souvisí s aktivitami serveru WikiLeaks, který v posledních letech zveřejnil statisíce utajovaných dokumentů o vojenských a diplomatických krocích USA.

Několikaleté ukrývání na ambasádě

Uvedený server na sebe strhl pozornost médií z celého světa v roce 2010, když publikoval tajné video americké armády zachycující letecký útok v Bagdádu z roku 2007, který zabil desítku lidí včetně dvou reportérů agentury Reuters.

Od června 2012 se Assange kvůli hrozící extradici do USA skrýval na londýnské ambasádě Ekvádoru. Jihoamerická země mu ale loni odebrala azyl, načež byl zatčen britskou policií a poslán do vazby za předchozí porušení podmínek kauce.

Příslušný trest si Assange v přísně střežené káznici Belmarsh stále odpykává. Pokud by byl vydán do USA a následně shledán vinným, mohl by být uvězněn i na několik desítek let.