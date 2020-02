Co po brexitu? Británie chce nezávislou politiku i hospodářství, Brusel trvá na pravidlech EU

Británie, která opustí jednotný trh i celní unii, podle Reuters v mandátu přijímá skutečnost, že nastanou problémy ve vzájemném obchodu, zároveň ale dává najevo, že znovunabytí suverenity je pro ni přednější. „Na konci přechodného období 31. prosince 2020 Spojené království znovu nabude plnou hospodářskou a politickou nezávislost,“ uvedl vicepremiér Michael Gove. „Chceme co nejlepší obchodní vztah s EU, ale nehodláme ho v jednáních vyměnit za svou suverenitu,“ dodal ministr, který je ve vládě zodpovědný za další vyjednávání s EU.

přehrát video Bičan: Johnson má dost silný mandát na to zaujmout tvrdý postoj Bičan: Johnson má dost silný mandát na to zaujmout tvrdý postoj

Konec podřizování, zní jasně z Londýna Gove zdůraznil, že Británie nadále odmítá dodržovat po konci přechodného období unijní pravidla ohledně hospodářské soutěže, ekologie, sociálního zabezpečení či subvencí a nehodlá se v žádné oblasti podřídit rozhodování Soudního dvora EU.

Britskou vizí je „partnerství založené na přátelské spolupráci mezi suverénními partnery, kteří jsou si rovni“, stojí v mandátu. Obě strany podle něj mají respektovat vzájemnou právní autonomii a „právo spravovat vlastní zdroje, jak uznají za vhodné“. Londýn od budoucí obchodní dohody očekává, že zajistí v oblasti finančních služeb prostředí „předvídatelné, transparentní a přátelské k podnikání“. Budoucí dohoda by měla podle Britů obsahovat reciproční závazky, že ani jedna ze stran neoslabí ochranu v oblasti pracovního práva a standardů. Dohoda by zároveň neměla nijak omezovat daňovou suverenitu. Pro oblast rybolovu, dopravy, energetiky a justiční spolupráce chce Británie uzavřít dohody, které budou nezávislé na dohodě obchodní. V oblasti rybolovu, která je pro Londýn obzvlášť citlivá, chtějí Britové každý rok znovu vyjednávat o přístupu do britských vod, celkovém odlovu a jeho rozdělení. „Hrubý náčrt“ dohody chce Británie s EU vyjednat do konce června, dokončit by se pak měla dohoda do září. Pokud se to nestihne, chce Británie usilovat o partnerství „australského typu“, tedy o velmi volný obchodní vztah.

Odkaz Vše o odchodu Velké Británie z EU Brexit

„Konzervativní strana využila svého drtivého vítězství v parlamentních volbách k tomu, aby šla do vyjednávání s tvrdým stanoviskem. Silný mandát Johnsonovi tento tvrdý postoj umožňuje. (Strana) do toho jde s jasně deklarovanými deadliny a uvidíme, jestli se jí to vymstí,“ podotkl Marek Bičan z katedry mezinárodních vztahů a evropských studií při Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity. „Je tam pořád několikaleté období, kdy (Johnson) může ekonomický propad, pokud by nastal, nějakým způsobem vyvážit a zase dovést Konzervativní stranu k úspěchu ve volbách,“ poznamenal dále Bičan. Brusel žádá, aby Londýn dál dodržoval některá pravidla EU Unijní mandát na druhou stranu počítá s tím, že Brusel bude usilovat o dosažení ambiciózní dohody upravující jak obchodní vztahy, tak vzájemnou spolupráci například v dopravě či bezpečnosti. Klíčem k zachování blízkého obchodního partnerství přitom má být požadavek, aby Británie dodržovala unijní pravidla pro hospodářskou soutěž, pracovní podmínky, daně či pro ochranu životního prostředí. „Nabízíme podstatné, ambiciózní, vyvážené a dalekosáhlé partnerství,“ řekla k mandátu chorvatská státní tajemnice pro evropské záležitosti Andreja Metelková-Zgombičová, jejíž země nyní předsedá Evropské radě. „Nesmí dojít k sociálnímu dumpingu, nesmí dojít k dumpingu v oblasti životního prostředí,“ zdůraznil německý státní tajemník pro evropské záležitosti Michael Roth. Také francouzská státní tajemnice Amélie de Montchalinová chce v budoucích jednáních s Británií hájit především „zájmy Evropanů“. Roth i de Montchalinová zdůraznili, že EU do jednání s Británií vstupuje naprosto jednotná.