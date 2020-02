Johnson plánuje důkladné hraniční a celní kontroly, chce tlačit na EU při jednáních o dohodě

Plán představuje zásadní odchylku od Johnsonových předvolebních prohlášení. Premiér ujišťoval Brity, že upřednostňuje volný pohyb evropského zboží do Británie. Nyní svým ministrům vzkázal, že mají připravit celou paletu opatření, kterými budou kontrolovat příchozí zboží.

Seniorní představitel EU odmítá, že by britské plány měly vliv na vyjednávání. „K podobným hrozbám se uchýlila i Theresa Mayová, popravdě jsme jim ale nikdy nevěřili. Pokud se Británie připraví na hraniční kontroly, které nepochybně přijdou, tím lépe pro obě strany,“ cituje The Daily Telegraph.

Evropští exportéři by se museli vypořádat s významnou administrativní zátěží, pro Británii zase Evropská unie představuje největšího obchodního partnera. Podle vysoce postaveného vládního zdroje plánovaná opatření zdvojnásobí výzvu, jaké budou hranice v lednu 2021 čelit.

Podle informací The Daily Telegraph nyní vzájemná jednání mezi Londýnem a Bruselem dostanou nový náboj. Hraniční a celní kontroly mohou otřást s mnoha podniky, upozorňuje konzervativně laděný list.

Po vystoupení Británie z Evropské unie odstartovalo roční přechodné období, během nějž chce Londýn vyjednat s Bruselem obchodní dohodu podobnou té, kterou má s EU Kanada. Ta smlouvu vyjednávala sedm let.

Do konce června má Británie čas na to, aby požádala o prodloužení přechodného období. Premiér Johnson to ale odmítá. Podle předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyenové však bez prodloužení přechodného období nebude možné dojednat všechny detaily vzájemných vztahů.

Na britské straně se jednání ujme zvláštní poradce David Frost, na unijní straně hlavní vyjednavač pro brexit Michel Barnier.