Lídři EU chtějí po brexitu co nejtěsnější partnerství s Londýnem, shodli se na summitu

Podle předsedy Evropské rady Charlese Michela je Unie připravena co nejdříve začít vyjednávat o budoucích vztazích a chránit při tom zájmy členských zemí. „Rádi bychom zajistili, aby Unie byla ve vyjednávání i nadále jednotná, to je náš klíčový cíl,“ řekl.

Harmonogram počítá s jedenácti měsíci, jednání může trvat roky

Aktuálně platný harmonogram britského odchodu z EU vyhrazuje na uzavření dohody o volném obchodu 11 měsíců, ačkoli podobná jednání běžně trvají i několik let.

Očekávané rozhovory budou opět v režii Evropské komise a konkrétně pak Michela Barniera, který na základě mandátu členských zemí vedl za unijní stranu dojednávání „rozvodové dohody“. Summit EU tuto skutečnost přivítal a vyzval Komisi, aby Radě ihned po uskutečnění brexitu předložila návrh mandátu pro další fázi rozhovorů.

Předsedkyně sboru komisařů Ursula von der Leyenová po jednání prohlásila, že unijní exekutiva bude připravena zahájit vyjednávání o dalších vztazích hned začátkem února. „Tímhle nic nekončí. Je to počátek excelentních budoucích vztahů,“ řekla v návaznosti na britské volby.

Babiš: Nebude to jednoduché

Někteří unijní lídři dávali najevo pochybnosti, zda se obchodní dohodu s Velkou Británií podaří do konce příštího roku uzavřít. Tak dlouho potrvá přechodné období zajišťující současné podmínky vzájemných vztahů.

„Nebude to jednoduché, je potřeba domluvit hlavně zásady obchodu,“ řekl po jednání český premiér Andrej Babiš. Zmínil, že Británie má možnost do poloviny příštího roku požádat o prodloužení přechodné doby o dva roky. To však Johnson během předvolební kampaně odmítal a podle Babiše si to zřejmě nepřejí ani evropští lídři.

Francouzský prezident Emmanuel Macron Londýn varoval, že pokud dá přednost výrazné deregulaci své ekonomiky, vzdálí se mu možnost přístupu na jednotný trh EU. „Myslím si, že není možné mít silnou vazbu na jednotný evropský trh, pokud tu budou existovat zásadní rozdíly v regulačních opatřeních v klimatické, ekologické, ekonomické nebo sociální oblasti,“ řekl.