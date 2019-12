Britové dali konzervativcům šanci na vládu s jasnou většinou, naznačují odhady voleb

Konzervativci podle odhadu zveřejněného na BBC získali 368 poslanců z celkových 650. To by jim dalo největší většinu od roku 1987, kdy stranu vedla Margaret Thatcherová. „Doufám, že si dnes užijete oslavy,“ napsal Johnson podle BBC svým spolustraníkům a dodal: „Nabili jste tuto kampaň energií, bez vás bychom ji nezvládli.“

Druzí podle odhadů založených na průzkumech u volebních místností skončiliJeremyho Corbyna semandáty. To by znamenalo nejhorší výsledek od roku 1935. V otázce brexitu navrhovali vyjednání nové rozvodové smlouvy se zachováním členství v celní unii s EU a následné nové referendum o dohodě. Corbyn avizoval, že by v referendu zastával neutrální pozici.

„Nerad to říkám, ale voliči možná skutečně chtěli dokončit brexit,“ sdělil v BBC vlivný labouristický poslanec John McDonnell. „Nejsem si však jistý, že se to na základě dnešního výsledku podaří,“ dodal v narážce na možnou nejednotu v řadách konzervativních poslanců ve vztahu k tomuto tématu.