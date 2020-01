Johnson chce odchod z EU odbít na Big Benu, který je ale stále v rekonstrukci

Big Ben, jeden ze symbolů britské demokracie, už od svého vzniku v roce 1859 vzbuzuje národní hrdost. Pro miliony turistů je neodolatelným lákadlem, i když výhled už roky kazí lešení.

Ani probíhající rekonstrukce Big Benu neodradila stoupence brexitu v parlamentu od toho, aby požadovali jeho zprovoznění. Chtějí, aby se ozval přesně ve 23 hodin (britského času, tedy o půlnoci SEČ - pozn. red.) 31. ledna, kdy Británie opustí Evropskou unii. „Ti, co si budou přát slavit, musí mít šanci podívat se na hodiny, které tento moment ohlásí,“ uvedl konzervativní europoslanec Mark Francois.

Premiér Johnson přišel s nápadem na veřejnou sbírku. Alžbětina věž prochází nákladnou rekonstrukcí. Srdce zvonu Big Ben v ní ani není. „Myslím, že bychom se měli podívat, zda by to lidé nezafinancovali. Zdá se, že to bude stát půl milionu liber,“ uvedl Johnson.