Íránská raketa vybuchla u kokpitu ukrajinského letadla, oznámil Kyjev

„Nemohli jsme to ohlásit hned, protože našim expertům se tam špatně pracovalo, je to (Írán) problematická země,“ citovala Danilova CBC.

Do vyšetřování se zapojilo 45 odborníků z Ukrajiny a už po několika hodinách práce na místě jim bylo jasné, že letadlo bylo sestřeleno, tvrdil Danilov. Museli si ale informaci nechat pro sebe, dokud se Írán nepřizná.

„Jak mohl někdo považovat civilní stroj za ohrožení?“

Detailní fotografie vraku poslali Ukrajinci svým kolegům do Kyjeva. „Měli jsme ty snímky v reálném čase a sledovali jsme, co se dělo na místě,“ řekl Danilov. Podle jeho slov byly části vraku rychle převezeny do blízkého hangáru, což se mnohým vyšetřovatelům nelíbilo.

Danilov není spokojen s íránským prohlášením, že letadlo se terčem střelby stalo omylem. Není mu jasné, jak mohl někdo považovat civilní stroj za ohrožení. „Toto je klíčový bod vyšetřování,“ řekl Danilov. Chce také, aby Íránci objasnili, zda šlo o technický, nebo lidský omyl.

Ukrajinský ministr zahraničí Vadym Prystajko oznámil, že Írán vydá Ukrajině skříňky o záznamu letu sestřeleného stroje. Zároveň označil za „nesmysl“ argument Íránců, že se letadlo nacházelo v blízkosti citlivého vojenského objektu. Země, které při nehodě přišly o své občany, budou podle Prystajka jednat o možném požadavku na odškodnění ze strany Íránu.

Íránské revoluční gardy případ vysvětlují jako rozhodnutí jednoho člena protivzdušné obrany, který měl na vyhodnocení hrozby a reakci na ni zlomky vteřiny.