Zánik lidstva? Bláznovství. Věřím v člověka a jeho mysl, říká egyptolog Bárta

Podle Bárty rozhodně nehrozí zánik civilizace jako takové, ale její přechod do jiné podoby. „Jsem si jist, že příběh člověka na této planetě bude pokračovat. Dnes je narativ zániku a zkázy lidstva nastolován z nesprávných důvodů. To je bláznovství. Já věřím v člověka a jeho mysl. Právě archeologie a historie jsou dokladem toho, že ať bylo jakkoli těžko, člověk vždy dokázal vymyslet řešení a najít cestu vpřed,“ říká ředitel Egyptologického ústavu a letošní laureát ceny Česká hlava Miroslav Bárta.

Historie podle něj rozhodně není determinující vědou, nedokáže dát odpovědi a řešení pro problémy dnešní doby. „Ale jsem přesvědčen, že existují obecné zákonitosti, které se v každé civilizaci dají najít. My jsme civilizace, která se zásadně liší od těch, které byly v minulosti. Jsme globální, máme informace, technologie a znalosti pro to, abychom ten svět udělali lepší a uklidili po tom, co tady bylo. Záleží jen na nás, jestli to chceme. O tom je dnešní debata,“ míní Bárta.

Chybou, které se lidstvo v této zásadní debatě hojně dopouští – a podle Bárty tím výrazně škodí své budoucnosti – je automatické odsuzování odlišných názorů. „Diskuse je poznamenána bublinovitostí sociálních sítí, kdy jedna bublina štve proti jiné bublině a vychází z toho, že když má někdo jiný názor, je to automaticky nepřítel, kterého musíme zadupat do země. To je velká, iracionální, pudová chyba,“ soudí.