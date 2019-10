Čeští egyptologové odkrývají hrobku, kterou nikdo neviděl tisíce let

Češi pracují v místech, kam se skoro nedostanou turisté a kam se tisíce let nedostal vůbec nikdo. To je i případ letošního výzkumu hrobky vysokého státního úředníka, jejíchž zdí se lidská ruka nedotkla už 4400 let.

Pracoval jako jakýsi vrchní designér na faraonově dvoře. Sám pro sebe si proto vyprojektoval velkou hrobku. „Jmenoval se Ptachuer. Můžete vidět, jak je obrovská, jen půdorys pokrývá plochu asi tisíc metrů čtverečních,“ popisuje ředitel Egyptologického ústavu Miroslav Bárta.

Tisíce let po jeho smrti vznikl na povrchu hrobky nový chrám. „Toto místo si zachovalo svůj posvátný charakter a svou unikátnost a pro nás až nepředstavitelnou důležitost po dobu více než dvou a půl tisíce let,“ raduje se Bárta.