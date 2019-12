„Fantastické vítězství“ i „předvánoční noční můra“. Britský tisk komentuje výsledky voleb

O „drtivém vítězství“ píše například list The Times. Pokud se odhady potvrdí, mohlo by jít podle něj o nejlepší výsledek konzervativců od voleb v roce 1987, do kterých stranu vedla Margaret Thatcherová.

Pro labouristy by naopak čtvrtek mohl přinést nejhorší výsledek „za více než 80 let“. Také podle bulvárního listu The Sun dosáhl „BoJo“, jak premiérovi Johnsonovi přezdívá, „drtivého vítězství“.

Tlak na Corbynův konec

Levicový list The Guardian označil čtvrteční odhady výsledků za „šokující“ a porážku labouristů za „zdrcující“. „Corbyn bude pravděpodobně čelit tlaku, aby tváří v tvář zdrcující porážce skončil,“ napsal The Guardian.

Podle The Financial Times je předpokládaný výsledek „zadostiučiněním“ pro premiéra Johnsona, který zřejmě dosáhne nejlepšího výsledku „od éry Thatcherové“.