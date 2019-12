„Velmi smutná noc“ pro labouristy. Ve volbách zaznamenali nejhorší výsledek za několik dekád

Překvapení se ale tentokrát nekonalo. „Nepovedu stranu v žádných dalších všeobecných volbách,“ poznamenal Corbyn během zveřejňování průběžných výsledků předčasných voleb do britské Dolní sněmovny. Labouristy nyní podle něj čekají jednání o budoucnosti, v tomto období stranu ještě povede.

Pro sedmdesátiletého Jeremyho Corbyna, který je v čele opozičních labouristů čtyři roky, šlo o druhé volby, do kterých svou stranu vedl. Navzdory průzkumům doufal, že zopakuje velké překvapení z předchozích voleb, kdy v průzkumech ztrácel ještě víc, ale nakonec získal téměř stejně hlasů jako konzervativci.

Corbynovi se podle médií nevyplatilo, že se jasně nepostavil za zájmy voličů, kteří jsou proti brexitu. Podle jednoho z dřívějších průzkumů v britských médiích jako případný premiér představoval pro výraznou část Britů dokonce vyšší riziko než neřízený brexit.

Jak upozornil politolog z londýnské univerzity Queen Mary Tim Bale, labouristé si byli vědomi své vlastní slabosti v otázce brexitu, a proto se snažili pozornost voličů přilákat i k jiným tématům. „Jejich postoj je do jisté míry nesourodý… Snaží se proto většinou hovořit o všem možném, jen ne o brexitu,“ upozornil. Jenže právě o brexit v těchto volbách nejvíce šlo.

Corbyn vstoupil do voleb s tím, že prosadí druhé referendu o brexitu, o němž mluvil už od jara. S Evropskou unií chtěl vyjednat novou dohodu, kterou by následně předložil ke schválení voličům v referendu. Lidé by přitom mohli hlasovat i pro setrvání v EU. V referendu v roce 1975 přitom Corbyn hlasoval proti setrvání své země v Evropském společenství (ES), předchůdci EU.