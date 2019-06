Corbyn vědomě spolupracoval s StB, tvrdí její bývalý příslušník. Ředitelka archivu to však odmítá

„Byl (Corbyn) naverbován. Dostával za to (za informace) i prachy,“ uvedl Sarkocy, byť peníze mu prý sám nepředával. Dodal, že Corbyna „přihrál“ StB nyní významný poslanec labouristické strany a že naverbování Corbyna proběhlo „pod ochranou Ruska“. Corbyn schůzky přiznal, ale uvedl, že nevěděl, že muž je agentem tajné služby. Na dotaz, zda Corbyn věděl, že mluví nejen s diplomatem, ale zároveň s příslušníkem StB, Sarkocy odpověděl, že v té době nebylo pochyb, že českoslovenští diplomaté pracují pro StB. „Všechny informace, které jsme dostávali nejen od něj, ale i od jednoho podpůrného zdroje, aby to bylo verifikovatelné, byly hodnoceny v Moskvě jedničkou. To, co nemohli dělat Rusové, jsme dělali my,“ řekl Sarkocy. Corbyn se podle něj například účastnil asi dvakrát ročně recepcí na československé ambasádě. Politikův mluvčí pro ČT: Tvrzení agenta je děravější než špatná bondovka Mluvčí Corbyna James Schneider ve vyjádření pro ČT odmítl, že by byl britský politik agentem StB. „Světlana Ptáčníková, ředitelka českého Archivu bezpečnostních složek, jasně uvedla, že Corbyn nebyl agent, zdroj, informátor ani spolupracovník československé tajné služby. Ta tvrzení jsou směšná a nepravdivá,“ uvedl mluvčí. „Informace bývalého československého agenta Jána Sarkocyho o jeho setkání s Corbynem byla falešná před třiceti lety, je falešná dosud a nemá vůbec žádnou důvěryhodnost. Jeho příběh má víc děr než špatná bondovka,“ dodal mluvčí.

přehrát video Události ČT: Tvrzení bývalého agenta StB o Corbynovi a Babišovi

Ředitelka archivu: Pokud by byl Corbyn agentem, měl by jinak vedený svazek Proti tvrzení Sarkocyho se vyslovila i sama Ptáčníková. Podle ní Corbyn nemohl být agentem, protože v tom případě by měl zcela jinak vedený svazek. „Kdyby byl Corbyn agent, měl by svazek vedený v jiné kategorii. To jsou svazky řádu čtyři, to znamená, že jejich čísla začínají čtyřkou,“ řekla Ptáčníková. Vysvětlila, že vedení agentů mělo svá přesná pravidla, a když se jím někdo stal, byl převeden do jiného typu svazku. Tvrzení bývalého rozvědčíka jsou podle ní v přímém rozporu s archivními materiály. Sarkocy byl v roce 1989 z Velké Británie vyhoštěn spolu s několika dalšími rozvědčíky. Ještě v té době je v závěrečné zprávě o jeho stycích uveden Corbyn jako „RS“, tedy osoba, o niž měla rozvědka zájem, nikoli jako agent. Ve svazku se dochovaly pasáže, které naznačují, že rozvědka se snažila vystupovat tak, aby Corbyn neměl žádné podezření. Doslova je tam uvedeno, že výdaje na schůzky mají být takové, aby „nebolo možné dedukovať zo strany CORBYNa prípadný operatívny záujem“. Sarkocy: Věděl jsem, co bude mít Margaret Thatcherová k snídani, k obědu a k večeři Obsah získaných informací Sarkocy neupřesnil. S nadsázkou pouze řekl, že věděl, co bude mít tehdejší britská premiérka Margaret Thatcherová k snídani, k obědu a k večeři a jaké šaty bude mít na sobě. Doplnil, že motivem Corbyna spolupracovat s StB patrně nebyly jen peníze a že se s ním potkal častěji než třikrát, jak to vyplývalo z dosavadních informací. Naznačil také, že StB se o Corbyna zajímala i s ohledem na jeho kontakty na rodinu jihoafrického bojovníka proti apartheidu a pozdějšího prezidenta Nelsona Mandely. Sarkocy tvrdil, že britská tajná služba se o naverbování Corbyna dozvěděla a že on musel Británii následně opustit. „Kdyby se v té době něco stalo, mohl jít (Corbyn) bydlet do Ruska,“ řekl. Podle Sarkocyho, který podle archivních dokumentů jako příslušník StB působil na ambasádě v Londýne v letech 1986 až 1989 v pozici třetího tajemníka velvyslanectví, spolupracovali s StB i jiní představitelé labouristické strany. „Nebyli to jen ti v postavení poslanců, ale byli to i ti z řad vyšší vrchnosti,“ řekl bez bližších podrobností.

Britský ministr obrany označil Corbyna za zrádce Už ve čtvrtek označil konzervativní britský ministr obrany Gavin Williamson Corbyna za „zrádce, kterému nelze důvěřovat“. Podle britských médií to řekl u příležitosti setkání ministrů obrany NATO v Bruselu. „To, že se stýkal se zahraničními špióny, je zrada této země. Nemůžeme mu důvěřovat,“ prohlásil britský ministr obrany na adresu lídra opozice Corbyna. „Znovu a znovu stranil těm, kdo chtějí zničit všechno velké na této zemi, ať už je to sympatizování s teroristy či podpora rudých režimů,“ řekl také Williamson. Teroristy měl podle britského serveru na mysli palestinské radikály či íránský režim. Corbynův mluvčí v reakci na Williamsonova slova uvedl, že ministr obrany „by se měl věnovat své práci a nevěřit úplně falešným a směšným pomluvám“. Mluvčí Corbyna hájil s tím, že se vytrvale snaží hájit mír a bezpečí občanů. Britský ministr obrany kritizoval Corbyna poté, co bulvární list The Sun ve čtvrtek otiskl článek s titulkem „Corbyn a špión komoušů“, v němž informoval, že se tehdejší labouristický poslanec Corbyn setkal ve druhé polovině 80. let nejméně třikrát s agentem československé tajné služby. Corbyn schůzky přiznal s tím, že se stýkal s diplomaty z mnoha zemí. Agent byl totiž tajemníkem československého velvyslanectví. Také ředitelka českého Archivu bezpečnostních složek uvedla, že Corbyn agenta považoval za diplomata. Z dokumentů „nijak nevyplývá, že by věděl, že se stýká s rozvědčíkem“, uvedla ředitelka archivu. Podle bývalého šéfa britské tajné služby MI6 Richarda Dearlovea byl ale Corbyn buď „neuvěřitelně naivní“ nebo přesně věděl, „co se děje, takže byl spoluviníkem“. „Dokumenty ukazují, že (Corbyn) byl cílem (StB) v době, kdy český režim pronásledoval disidenty. Režim byl nepřítelem Západu,“ řekl Dearlove podle britských médií. Mluvčí Corbyna v reakci na to bývalého šéfa MI6 kritizoval s tím, že by neměl přikládat důvěryhodnost falešným pomluvám, když sám „byl zapojen do nechvalně proslulé pochybné dokumentace“, která (v roce 2003) pomohla přivést Británii do „katastrofální války v Iráku“.