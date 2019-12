Moskva odmítá závody ve zbrojení. NATO zvyšuje rozpočet i kvůli ruské agresi na Ukrajině

Mluvčí ruského prezidenta Vladimira Putina Dmitrij Peskov kritizoval plány NATO na zvyšování výdajů na obranu. Jsou prý potvrzením politiky zadržování Ruska a expansionismu a počátkem závodů ve zbrojení, do nichž se jeho země nechce nechat vtáhnout. Většina zemí NATO začala posílat víc peněz do armády v reakci na už více než pět let trvající ruskou vojenskou agresi proti Ukrajině.