Polsko: Právo a spravedlnost chce přepočítat hlasy v prohraných senátních volbách

Nejvyšší soud by měl protest posuzovat v nové disciplinární komoře, kterou PiS vytvořila v rámci soudní reformy kritizované opozicí i EU. Opoziční poslanci mají podezření, že se vládní strana pokouší změnit nepříznivý výsledek voleb za pomoci loajální části justice.

Poslanec Michal Szczerba z opoziční Občanské platformy upozornil, že PiS „bojuje o většinu“ za pomoci disciplinární komory nejvyššího soudu, kterou samo zřídilo. „Pokud by tomu tak bylo, znamenalo by to, že v Polsku skončila demokracie a právní stát,“ řekl TVN opoziční zákonodárce Cezary Tomczyk. Michal Kamiński z Polské lidové strany se obává, že „v Polsku začíná ničení demokratických voleb“, a to za pomoci soudců, které do funkcí prosadila nynější vládní strana a vláda.

Místopředseda Občanské platformy Tomasz Siemoniak nicméně připustil, že požadavek na přepočítání hlasů sám o sobě ještě není žádným zneužitím moci, a doufá, že nejvyšší soud námitky posoudí čestně a poctivě.

PiS ze 100 křesel v horní komoře získala 48. Stejný počet mají i zástupci opozičních stran. Ze čtyř nezávislých senátorů a senátorek je jen jedna považována za blízkou PiS, zatímco tři další se od vládní strany distancují. To podle médií znamená pro opozici těsnou většinu 51 ku 49 hlasům. V Sejmu si PiS udržela pohodlnou většinu.