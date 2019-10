V polských parlamentních volbách jasně vyhrálo vládní PiS, ukazují odhady

Parlamentní volby v Polsku zřejmě jasně vyhrála vládní strana Právo a spravedlnost (PiS). Podle odhadů, které po uzavření místností v 21:00 zveřejnila některá polská média, získalo PiS ve volbách do Sejmu 43,6 procenta hlasů. Opoziční Občanská koalice (KO) dostala podle těchto údajů 27,4 procenta hlasů. Pokud se odhady potvrdí, PiS by tak ještě vylepšilo svůj výsledek z předchozích voleb v roce 2015 a mohlo by nadále vládnout samo.