Kanada volí parlament. Trudeau po aférách ztrácí, konzervativci sílí, bodovat může i Singh

Trudeau vyzval voliče, aby si vybrali mezi silnou vládou, které půjde o blaho Kanaďanů, anebo návratem ke „starým špatným časům“, jaké pamatují za konzervativní vlády jeho předchůdce Stephena Harpera.

Scheer, který je ještě o sedm let mladší než 47letý Trudeau, je odpůrcem potratů a stoupencem úspor. „Všechny ostatní strany chtějí výrazně navýšit výdaje a zvednou daně, aby to zaplatily. Jsme jediná strana, která je pro vyrovnané rozpočty,“ upozornil lídr konzervativců. Scheer má přezdívku „usmívající se Harper“ a slibuje, že do pěti let zkoriguje rozpočtový schodek.