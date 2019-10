Podvratné akce Ruska v Evropě má na svědomí elitní jednotka rozvědky GRU, píší The New York Times

Západní bezpečnostní experti dospěli k názoru, že ruské podvratné operace v Evropě jsou dílem elitní jednotky speciálně vycvičené k převratům, sabotážím a vraždám. Napsal to list The New York Times (NYT) s odvoláním na tvrzení špionážních pracovníků ze čtyř západních zemí. Útvar, který funguje nejméně deset let, má kódové označení „jednotka 29155“ a jeho operace jsou nepředvídatelné, uvedl list.