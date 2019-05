V Černé Hoře padly tresty za pokus o převrat, který měl dostat k moci proruské vedení

List Telegraph s odkazem na vysoce postavené britské činitele v roce 2017 informoval, že se ruské tajné služby s požehnáním Moskvy snažily sabotovat plán Černé Hory připojit se k NATO. Útok byl zmařen pouhých pár hodin předtím, než k němu mělo dojít. Země by pak upadla do chaosu a Moskva by se snažila dosadit do čela země proruské vedení.

Parlament poslance Mandiče a Kneževiče kvůli vyšetřování zbavil imunity a ve čtvrtek soud vynesl rozsudek, podle kterého jsou vinni, že se pokusili spáchat teroristický čin v den parlamentních voleb. Spolu s nimi bylo odsouzeno dalších více než deset lidí.

Dva Rusové, kteří byli označeni za organizátory spiknutí, ale jsou mimo dosah černohorské justice, dostali nejtěžší tresty – měli by jít do vězení na 15 a 12 let. Ostatní byli odsouzeni k trestům od jednoho do osmi let. V případě jedné obžalované je trest jen podmíněný.

Proruská opozice v Černé Hoře tvrdí, že šlo o premiérův komplot s cílem zajistit výrazné vítězství vládnoucí Demokratické strany socialistů (DPS). Také Moskva jakoukoli ruskou účast na spiknutí dříve důrazně popřela.