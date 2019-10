Klíčový den pro brexit? Johnson pošle Bruselu svůj poslední návrh a představí řešení pro irskou hranici

Brexitová vyjednávání vstupují podle britského tisku do klíčové fáze. Deník Financial Times uvedl, že premiér Boris Johnson odešle do Bruselu oficiální písemné návrhy na změny v dohodě o odchodu země z Evropské unie. Po poledni pak Johnson přednese projev na konferenci své Konzervativní strany. V něm podle televize ITV patrně představí plán, čím nahradit spornou irskou pojistku, jež je součástí dohody. Do platného termínu brexitu zbývá pouze 29 dní.