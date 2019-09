Tvrdý brexit znamená hranici v Irsku, zdůraznil Juncker. A přiznal chybu

Juncker v jiném rozhovoru, který vyšel ve španělském deníku El País, vyjádřil politování nad tím, že Evropská komise nezasáhla proti falešným zprávám během kampaně před britským brexitovým referendem v roce 2016. „V Komisi jsme se rozhodli nevměšovat na žádost tehdejšího britského premiéra Davida Camerona, a to byla velká chyba,“ soudí nyní.

Nový britský premiér Boris Johnson ovšem pojistku považuje za způsob, jak by Británie i po odchodu mohla zůstat připoutaná k unijním strukturám. Britský ministerský předseda proto požaduje jinou dohodu a hrozí, že Británie unii k 31. říjnu opustí i v případě, že se kompromisu dosáhnout nepodaří.

Navzdory dosavadním komplikacím s přípravou dohody o podmínkách britského odchodu z Unie se Juncker domnívá, že Londýn a Brusel se do konce října na takovém dokumentu shodnou. Právě 31. října přitom končí mandát Junckerovy komise.

O dohodě hovořil i Corbyn

Variantu dohody nevylučuje ani šéf britské opozice Jeremy Corbyn. Na otázku, zda je z dlouhodobého hlediska v britském zájmu zůstat členem Unie, odpověděl: „To záleží na dohodě, jakou s EU máte“.

Britský list The Guardian napsal, že tato poznámka, že případná labouristická vláda by mohla jednat o dohodě, kterou by preferovala před zachováním členství v osmadvacítce, rozzlobí labouristy, kteří s brexitem nesouhlasí.

Lídr labouristů dodal, že o tom, zda jeho partaj preferuje brexit s dohodou, nebo setrvání v Unii, rozhodne zvláštní konference po volbách, které by se měly odehrát ještě do konce roku. „Předložíme Britům dvě varianty a řekneme jim, podívejte se, toto je ta nejlepší dohoda, které můžeme dosáhnout, a toto znamená setrvání v EU spolu s reformou,“ zmínil Corbyn další plebiscit.