Čechům žijícím na Ostrovech pomůže s brexitem nový konzulát. Za dva týdny se otevře v Manchesteru

Dodal, že Manchester je navíc pomyslným „hlavním městem“ severní Anglie, nachází se uprostřed několika velkých aglomerací, je dopravně dobře propojen s dalšími důležitými centry a nechybí tam ani přímé dopravní spojení s Českou republikou.

Českou komunitu v Manchesteru a jeho okolí tvoří z části Romové, kteří se do Británie stěhovali v 90. letech. Další vlny pak na sever Anglie přišly po roce 2000.

V Manchesteru žije už 11 let také Pavla Matásková, která tam vede víkendovou školu Czech and Slovak School & Community Manchester. Podle ní tlak na zřízení konzulátu v poslední době sílil, a to kvůli brexitu: „Protože se někteří opravdu bojí, co bude dál. Už jen vědomí, že je možné se přímo tady ve městě na někoho obrátit, dělá opravdu mnoho,“ říká Matásková.

Navíc tak odpadnou zdlouhavé a nákladné cesty do Londýna, kde jsou navíc dlouhé čekací lhůty, někdy až tříměsíční. „Pokud by člověk chtěl dojet do hlavního města za dvě hodiny, musí jet vlakem. Zpáteční jízdenka může stát přes sto liber, tzn. přes 3 tisíce korun,“ vysvětluje Češka žijící v Británii. Cesta autobusem je podle ní sice levnější, ale zase trvá šest hodin tam a šest zpátky.