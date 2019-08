První rezignace kvůli odstavení parlamentu. Petice proti Johnsonovu kroku má 1,5 milionu podpisů

Po středečním kroku premiéra Borise Johnsona má být schůze parlamentu přerušena ve druhém zářijovém týdnu a nová začne až 14. října, tedy pár týdnů před plánovaným brexitem. Podle vlády budou mít poslanci dost času projednat brexit, odpůrci ale mluví o nedemokratickém, případně neústavním kroku.

Opozice chce zabránit brexitu bez dohody

Zástupce opozičních labouristů Barry Gardiner prohlásil, že jeho strana se pokusí navzdory časovému tlaku přijmout legislativu, která by zabránila brexitu bez dohody. Už v pondělí chtějí labouristé požádat o mimořádnou debatu v parlamentu.

Pokud by se poslancům nepodařilo přijmout zákon, který by brexit bez dohody vyloučil, zbývá možnost vyjádřit Johnsonově vládě nedůvěru. List The Sun ale upozornil, že v případě chystaného hlasování o nedůvěře by Johnson zřejmě vyvolal předčasné volby, jejichž termín by ovšem až stanovil na listopad. Brexitu na konci října by to tak nezabránilo.