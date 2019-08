Johnson zdaleka není pánem situace, říká k brexitovému dění publicista Jůn

přehrát video Horizont ČT24: Pozice Borise Johnsona v brexitovém scénáři

„Premiér zdaleka není úplným pánem situace. Už i proto, že ke skotskému hlavnímu soudu nyní dorazila petice, která požaduje, aby byl tvrdý brexit vyloučen ze hry. Soud pravděpodobně během příštích 48 hodin vysloví svůj verdikt. A to by mohlo mít obrovský význam. Mohlo by to vykolejit celou tuto podivnou – i když chytrou – premiérovu akci,“ upozorňuje Jan Jůn. V úterý se britská opozice na společném setkání ujednotila, že nebude usilovat o vyslovení nedůvěry vládě. Jako první krok chtěla v parlamentu prohlasovat zákon vylučující tvrdý brexit. „Ale po tom středečním kroku bývalý ministr financí Philip Hammond, který je jedním z vůdců opozice uvnitř konzervativní strany, prohlásil, že toto už úplně neplatí,“ dodal publicista. Šance na prohlasování zákona vylučujícího tvrdý brexit podle Jůna stále existuje: „Opozice má totiž významného spojence, předsedu parlamentu (Johna Bercowa), který může přivést debatu na toto téma, a tedy i hlasování. Takže Boris Johnson rozhodně nemá vyhráno.“

Je irská pojistka součástí dohody? V Británii se nyní dokonce objevily hlasy, podle kterých panuje v Bruselu přesvědčení, že sporná irská pojistka není součástí podepsané rozlukové dohody, kterou parlament třikrát zamítl premiérce Therese Mayové, ale je pouze součástí protokolu k hlavní dohodě. „Takže by tam nějaké změny mohly nastat a Johnson by byl v situaci, kdy by mohl protlačit parlamentem schválení dohody tak, jak stála po odchodu Mayové. S tím, že protokol by byl změněn,“ poznamenal Jůn.