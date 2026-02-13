Arbitrážní soud zamítl odvolání ukrajinského skeletonisty proti diskvalifikaci z OH


Arbitrážní soud pro sport (CAS) zamítl odvolání skeletonisty Vladyslava Heraskevyče proti diskvalifikaci z olympijských her kvůli helmě s portréty zabitých Ukrajinců. Rozhodl, že vyřazení ukrajinského sportovce ze soutěže bylo v souladu s pravidlem Mezinárodního olympijského výboru (MOV) týkajícího se politických projevů na Hrách.

„Ad hoc komise odmítla odvolání na základě rozhodnutí, že ačkoli je garantována svoboda projevu na olympijských hrách, není garantována na samotných sportovištích, což je nedotknutelný princip,“ řekl novinářům generální sekretář CAS Matthieu Reeb.

Heraskevyč požadoval, aby byl okamžitě zařazen do olympijského závodu, nebo aby mu byly v ledovém korytě v Cortině umožněny oficiální jízdy pod dohledem CAS, dokud nepadne konečné rozhodnutí. První dvě jízdy odjeli skeletonisté už ve čtvrtek dopoledne a zbývající dvě absolvují v pátek večer.

Skeletonistu kvůli helmě se zabitými Ukrajinci diskvalifikovali ze závodu na OH
Helma skeletonisty Vladyslava Heraskevyče

S helmou s portréty více než dvaceti ukrajinských sportovců a trenérů zabitých od roku 2022 během celoplošné ruské invaze na Ukrajinu chtěl Heraskevyč startovat navzdory tomu, že mu to Mezinárodní olympijský výbor nepovolil. Ve čtvrtek před začátkem závodu se ho snažila přesvědčit ke změně postoje osobně i prezidentka MOV Kirsty Coventryová, ale neuspěla.

Následně ho Mezinárodní olympijský výbor a Mezinárodní federace bobu a skeletonu ze soutěže vyřadily. Dříve MOV nabídl Heraskevyčovi možnost závodit se smuteční páskou na paži a vyjadřovat názory v rozhovorech, ale skeletonista na tuto variantu nepřistoupil a nadále chtěl závodit ve své helmě.

