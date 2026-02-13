Vládní koordinátorkou pro duševní zdraví bude Protopopová

Národní koordinátorkou politiky duševního zdraví byla jmenována psychiatrička Dita Protopopová, oznámil premiér Andrej Babiš (ANO) po prvním jednání vládní Rady pro duševní zdraví. Na úřadě vlády podle něj vznikl nový odbor politiky duševního zdraví. Psychiatrické nemocnice zřizované ministerstvem zdravotnictví (MZd) potřebují investice za 2,7 miliardy korun, řekl také Babiš. Mají dohromady více než 3700 lůžek.
Protopopová byla spojována s kauzou údajného zavlečení Babišova syna Andreje na Krym v roce 2017. Policie však později případ odložila. Nešlo o podezření z trestného činu, věc nebyla vyhodnocena ani jako přestupek. Protopopová byla ošetřující lékařkou Babišova syna a vystavila posudek o jeho zdraví. Lékařčin manžel Petr se mezi létem 2015 a začátkem roku 2018 o Andreje Babiše mladšího staral.
Na pozici tajemnice národní vládní rady pro duševní zdraví skončila Protopopová krátce před sněmovními volbami roku 2021. Babišův syn ji tehdy několikrát na sociální síti Twitter, dnes X obvinil z toho, že jej poškodila.
Protopopová byla v minulosti také Babišovou poradkyní na ministerstvu financí, v listopadu 2018 po propuknutí kauzy kolem Babišova syna odešla na vlastní žádost z Národního ústavu duševního zdraví. V té době už pracovala na ministerstvu zdravotnictví. V roce 2017 neúspěšně kandidovala za hnutí ANO do sněmovny.
Vojtěch slibuje nové psychiatrické nemocnice
Ministerstvo zřizuje patnáct psychiatrických nemocnic, celkově mají podle premiéra 3791 lůžek. „Potřeba investic je velká, je to v celkové výši 2,7 miliardy korun. Tento rok je tam 160 milionů korun, které budou použité na projekty,“ uvedl Babiš.
Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) se v minulých letech investovalo hlavně do psychiatrických klinik fakultních nemocnic. „Teď se musíme zaměřit na psychiatrické nemocnice, v některých případech budeme muset postavit i nové,“ uvedl.
Například pro dětskou psychiatrickou nemocnici v Lounech by podle něj měla vzniknout nová budova místo nevyhovujícího pronájmu na sousedním pozemku. Získat peníze pro dětskou psychiatrii chce i z dalšího období evropských fondů.
Podle Babiše center duševního zdraví, která se komunitní péči věnují, vznikne dalších 26 k současným 32. Původním plánem bylo, aby bylo nejméně jedno v každém okrese.
Pacientů přibývá, lékařů je nedostatek
Lidí s duševními problémy dlouhodobě přibývá. „Situace se bohužel zhoršuje napříč populací a zejména u dětské a adolescentní populace,“ prohlásil Vojtěch. Dětských psychiatrických lůžek je podle dřívějších informací 559, od roku 2017 kapacita klesla. Podle odborníků je třeba asi o tři sta víc.
Podle Protopopové bude kromě péče o děti prioritou také rychlá dostupnost krizové péče. „Potřebujeme také mnohem více rozšířit služby v komunitě, které zajistí to, že lidé nevypadnou ze života, nebudou dlouho hospitalizováni a nebudou se obtížně vracet do své běžné reality,“ uvedla.
Psychiatrů je v Česku zhruba třináct set, pro děti asi sto šedesát. Velká část z nich je v důchodovém nebo předdůchodovém věku. Podle Vojtěcha bude jeho úřad podporovat kroky, které umožní vzdělávat v oboru více lékařů. Nově může mít jeden školitel až šest školenců. „Potřebujeme i více školitelů. Chceme, aby jimi mohli být už lékaři po atestaci,“ dodal.