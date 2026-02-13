Vládní koordinátorkou pro duševní zdraví bude Protopopová


před 33 mminutami|Zdroj: ČTK

Národní koordinátorkou politiky duševního zdraví byla jmenována psychiatrička Dita Protopopová, oznámil premiér Andrej Babiš (ANO) po prvním jednání vládní Rady pro duševní zdraví. Na úřadě vlády podle něj vznikl nový odbor politiky duševního zdraví. Psychiatrické nemocnice zřizované ministerstvem zdravotnictví (MZd) potřebují investice za 2,7 miliardy korun, řekl také Babiš. Mají dohromady více než 3700 lůžek.

Protopopová byla spojována s kauzou údajného zavlečení Babišova syna Andreje na Krym v roce 2017. Policie však později případ odložila. Nešlo o podezření z trestného činu, věc nebyla vyhodnocena ani jako přestupek. Protopopová byla ošetřující lékařkou Babišova syna a vystavila posudek o jeho zdraví. Lékařčin manžel Petr se mezi létem 2015 a začátkem roku 2018 o Andreje Babiše mladšího staral.

Na pozici tajemnice národní vládní rady pro duševní zdraví skončila Protopopová krátce před sněmovními volbami roku 2021. Babišův syn ji tehdy několikrát na sociální síti Twitter, dnes X obvinil z toho, že jej poškodila.

Protopopová byla v minulosti také Babišovou poradkyní na ministerstvu financí, v listopadu 2018 po propuknutí kauzy kolem Babišova syna odešla na vlastní žádost z Národního ústavu duševního zdraví. V té době už pracovala na ministerstvu zdravotnictví. V roce 2017 neúspěšně kandidovala za hnutí ANO do sněmovny.

Kauza Krym se zatím znovu otevírat nebude. Advokát Babiše mladšího neuspěl se stížností
Andrej Babiš mladší

Vojtěch slibuje nové psychiatrické nemocnice

Ministerstvo zřizuje patnáct psychiatrických nemocnic, celkově mají podle premiéra 3791 lůžek. „Potřeba investic je velká, je to v celkové výši 2,7 miliardy korun. Tento rok je tam 160 milionů korun, které budou použité na projekty,“ uvedl Babiš.

Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) se v minulých letech investovalo hlavně do psychiatrických klinik fakultních nemocnic. „Teď se musíme zaměřit na psychiatrické nemocnice, v některých případech budeme muset postavit i nové,“ uvedl.

Například pro dětskou psychiatrickou nemocnici v Lounech by podle něj měla vzniknout nová budova místo nevyhovujícího pronájmu na sousedním pozemku. Získat peníze pro dětskou psychiatrii chce i z dalšího období evropských fondů.

Podle Babiše center duševního zdraví, která se komunitní péči věnují, vznikne dalších 26 k současným 32. Původním plánem bylo, aby bylo nejméně jedno v každém okrese.

Vláda obnovuje radu pro duševní zdraví a kritizuje předchozí kabinet kvůli muniční iniciativě
Schůze vlády (12. ledna 2026)

Pacientů přibývá, lékařů je nedostatek

Lidí s duševními problémy dlouhodobě přibývá. „Situace se bohužel zhoršuje napříč populací a zejména u dětské a adolescentní populace,“ prohlásil Vojtěch. Dětských psychiatrických lůžek je podle dřívějších informací 559, od roku 2017 kapacita klesla. Podle odborníků je třeba asi o tři sta víc.

Podle Protopopové bude kromě péče o děti prioritou také rychlá dostupnost krizové péče. „Potřebujeme také mnohem více rozšířit služby v komunitě, které zajistí to, že lidé nevypadnou ze života, nebudou dlouho hospitalizováni a nebudou se obtížně vracet do své běžné reality,“ uvedla.

Psychiatrů je v Česku zhruba třináct set, pro děti asi sto šedesát. Velká část z nich je v důchodovém nebo předdůchodovém věku. Podle Vojtěcha bude jeho úřad podporovat kroky, které umožní vzdělávat v oboru více lékařů. Nově může mít jeden školitel až šest školenců. „Potřebujeme i více školitelů. Chceme, aby jimi mohli být už lékaři po atestaci,“ dodal.

Lince bezpečí přibylo hovorů o sebevraždě
Ilustrační foto

Výběr redakce

Český horolezec nepřežil lavinu ve Vysokých Tatrách

Český horolezec nepřežil lavinu ve Vysokých Tatrách

17:57Aktualizovánopřed 2 mminutami
Vládní koordinátorkou pro duševní zdraví bude Protopopová

Vládní koordinátorkou pro duševní zdraví bude Protopopová

před 33 mminutami
Babiš navrhuje odložení změn ve školním stravování. S koalicí to zatím neprobral

Babiš navrhuje odložení změn ve školním stravování. S koalicí to zatím neprobral

před 1 hhodinou
Německo a Ukrajina spustily společnou výrobu dronů

Německo a Ukrajina spustily společnou výrobu dronů

před 1 hhodinou
Sněmovna schválila odklad superdávky

Sněmovna schválila odklad superdávky

04:47Aktualizovánopřed 3 hhodinami
Poslanci z koalice a ODS podpořili omezení obstrukcí

Poslanci z koalice a ODS podpořili omezení obstrukcí

před 4 hhodinami
Incidentů na železnici neubývá. Drážní úřad chce zvýšit bezpečnost

Incidentů na železnici neubývá. Drážní úřad chce zvýšit bezpečnost

před 8 hhodinami
Reálné příjmy domácností začaly v roce 2024 opět růst

Reálné příjmy domácností začaly v roce 2024 opět růst

před 11 hhodinami

Aktuálně z rubriky Domácí

Vládní koordinátorkou pro duševní zdraví bude Protopopová

Národní koordinátorkou politiky duševního zdraví byla jmenována psychiatrička Dita Protopopová, oznámil premiér Andrej Babiš (ANO) po prvním jednání vládní Rady pro duševní zdraví. Na úřadě vlády podle něj vznikl nový odbor politiky duševního zdraví. Psychiatrické nemocnice zřizované ministerstvem zdravotnictví (MZd) potřebují investice za 2,7 miliardy korun, řekl také Babiš. Mají dohromady více než 3700 lůžek.
před 33 mminutami

Babiš navrhuje odložení změn ve školním stravování. S koalicí to zatím neprobral

Změny ve školním stravování, které mají platit od letošního září, by se mohly odložit až na září 2027. Po pátečním jednání o vyhlášce, která mění pravidla pro složení školního jídelníčku stará 30 let, to prohlásil premiér Andrej Babiš (ANO). Zatím podle něj ale nebylo nic definitivně rozhodnuto, protože návrh není projednaný v koalici, kterou ANO tvoří s SPD a Motoristy. V plánu jsou podle něj další jednání.
před 1 hhodinou

Sněmovna schválila odklad superdávky

Poslanci zrychleně v prvním čtení schválili návrh na odložení vyplácení superdávky dosavadním příjemcům sociálních podpor o čtvrt roku. Změní se zřejmě také částky životního minima od července místo od května. Sněmovna podpořila v úvodním kole i návrh koalice a ODS na změny pravidel svého jednání s cílem snížit možnost obstrukcí. Opozice ani posedmé neprosadila projednání návrhu na odvolání Tomia Okamury (SPD) z čela sněmovny.
04:47Aktualizovánopřed 3 hhodinami

Poslanci z koalice a ODS podpořili omezení obstrukcí

Sněmovna podpořila v úvodním kole změny pravidel svého jednání s cílem snížit možnost obstrukcí. Novela zástupců koaličních ANO, SPD a Motoristů a opoziční ODS zejména omezuje řečníky při navrhování změn programu schůze a dává Sněmovně širší pravomoc v omezení řečnické doby při projednávání předloh. Další opoziční strany vznášejí k úpravám výhrady a chystají pozměňovací návrhy. Novelu jednacího řádu posoudí tři výbory, a to ústavně-právní, mediální a petiční.
před 4 hhodinami

Incidentů na železnici neubývá. Drážní úřad chce zvýšit bezpečnost

Drážní úřad se chystá důsledněji kontrolovat soukromé firmy i zavedené dopravce, kteří školí strojvůdce. Počet incidentů, kdy vlaky projíždějí návěstidla na červenou, považuje stále za příliš vysoký. K nehodám ale často dochází také kvůli bezohlednosti řidičů nebo chodců. Počet nehod na železnici i mrtvých na přejezdech loni oproti předchozímu roku vzrostl.
před 8 hhodinami

Ševčík a Havránek se přeli, jestli rozpočet porušuje zákon

Návrh státního rozpočtu na letošní rok prošel prvním čtením. Opozice kritizovala hlavně schodek ve výši 310 miliard, její zástupci tvrdí, že vláda porušuje zákon o rozpočtové odpovědnosti. Podle ministryně financí Aleny Schillerové (ANO) návrh vychází z reálných základů. „Obcházení zákona je přirozené v tom, že si řeknete hned na začátku, že ho nebudete dodržovat. To je ten případ, který máme dnes, kdy se vláda Andreje Babiše (ANO) v této věci rozhodla, že zákon nebude dodržovat,“ řekl v Událostech, komentářích moderovaných Terezou Řezníčkovou poslanec Jiří Havránek (ODS). „Nemyslím si, že jsme něco porušili. My jsme projednávali vrácený rozpočet. (...) Ten rozpočet nebyl věrohodný, chyběla tam celá řada položek,“ podotkl poslanec Miroslav Ševčík (za SPD).
před 9 hhodinami

Místo drahého kovu bižuterie. Úřad varuje před šperky z asijských e-shopů

Kontroly Puncovního úřadu loni odhalily přes devět tisíc šperků nejasného původu, s neodpovídající ryzostí nebo s jiným druhem kovu, než obchodník uváděl. Největší riziko v současnosti představují nákupy na asijských e-shopech, kde si zákazník objedná šperk z drahého kovu, ale může mu dorazit jen bižuterie, popsala pro ČT předsedkyně Puncovního úřadu Jana Davídková.
před 11 hhodinami

Desítky premiérů i prezidentů. Bezpečnostní konference v Mnichově startuje

Bavorský Mnichov se opevňuje. Tradiční bezpečnostní konference se od pátku do neděle zúčastní zástupci 120 zemí, z toho 60 premiérů a prezidentů, a víc než stovka ministrů zahraničí a obrany. Včetně těch z tuzemska. Napjatá očekávání provází avizované vystoupení amerického ministra zahraničí Marca Rubia a jeho pohled na transatlantické vztahy.
před 12 hhodinami
Načítání...