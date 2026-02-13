Ind vydaný z Česka do USA se přiznal v kauze chystané vraždy sikhského separatisty

Indický občan Nikhil Gupta deportovaný v roce 2024 z Česka do Spojených států se v pátek u soudu v New Yorku doznal ke třem trestným činům, které se týkají plánované vraždy sikhského separatisty. Informovala o tom agentura Reuters s tím, že chystanou vraždu podporovala indická vláda. Indie už dříve podíl na přípravě vraždy odmítla.
Gupta se přiznal k přípravě nájemné vraždy, ke spiknutí za účelem nájemné vraždy a ke spiknutí za účelem praní špinavých peněz, za což mu hrozí celkem čtyřicet let vězení.
Gupta je v americké vazbě od června 2024, kdy ho Česko americkým úřadům vydalo. Česká policie ho o rok dříve zadržela na pražském letišti.
Ihned po svém vydání do Spojených států Gupta předstoupil před newyorský soud, kde obvinění z plánování nájemné vraždy odmítl. Obětí se měl stát muž s americko-kanadským občanstvím, který se připojil ke skupině sídlící v New Yorku, jež prosazuje vytvoření samostatného sikhského státu.