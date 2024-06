Ind Gupta je ve vězení v New Yorku. Česko ho vydalo o víkendu, uvedla americká média

Indický občan Nikhil Gupta, který ve Spojených státech čelí obvinění ze spiknutí za účelem spáchání nájemné vraždy, je už ve federální věznici v New Yorku, informovaly v noci na pondělí agentura Reuters a deník The Washington Post (WP) s odvoláním na své zdroje. Vydání Gupty do USA potvrdilo na české ministerstvo spravedlnosti. Gupta, který obvinění odmítá, byl zadržen před rokem v Praze a minulý měsíc Ústavní soud rozhodl, že může být vydán do Spojených států.