Expert k Amazonii: 70 tisíc požárů je za posledních 20 let průměr, přírodní jevy se účelově využívají

Středisko pro vesmírný výzkum pro letošek zaznamenalo v Brazílii víc než 70 tisíc požárů. Turčáni si ale nemyslí, že situace je natolik dramatická. „Brazílie je skutečně obrovská, a když z Evropy odečteme Skandinávii, je to vlastně celá Evropa. Z grafů NASA vyplývá, že za posledních šest let je to nejvyšší počet požárů, ale za posledních dvacet let je to velice průměrný počet požárů. Ten počet je samozřejmě obrovský, ale možná dokonce máme tolik požárů i my v Evropě,“ podotkl expert. Nejedná se tedy podle něj o výjimečnou situaci, zcela přirozeným jevem však ohně také nejsou. „Třicet let zpátky došlo k obrovskému odlesnění a ty odlesněné plochy byly proměněny v zemědělskou půdu, která se nyní vypaluje,“ vysvětluje Turčáni.

Francouzský prezident Emmanuel Macron nabídl Brazílii na summitu G7 materiální a finanční pomoc. Zatímco bolivijský prezident Evo Morales si myslí, že 20 milionů dolarů je málo, brazilský prezident Jair Bolsonaro přijetí částky zatím odmítá, protože se mimo jiné obává, že Francie bude chtít něco na oplátku. „Chápu to tak, že (země G7) chtějí pomoci při hašení požárů. Ale jak jsem už zmiňoval, tak velká část těch požárů je zakládána úmyslně, protože zemědělci tam chtějí chovat dobytek. Pro zvířata se v určitém čase to prostředí stává neoptimálním, oni ho vypálí a tím tam znovu rostou trávy, které dobytek spásá. Takže pomáhat jim způsobem, že oni založí úmyslně požáry, aby zlepšili svou zemědělskou produkci, a pak jim to hasit, asi není úplně dobré,“ míní Turčáni. Hlavně zalesňovat „Já bych určitě vypracoval pro Amazonii plán znovuzalesňování, kde by se mohly pěstovat rychle rostoucí dřeviny, které by pak saturovaly požadavky společnosti na to, aby se tolik netěžily primární pralesy,“ prohlásil akademik. O iniciativě na opětovné zalesnění Amazonie přitom hovoří i Macron. Otázka je, jaké odezvy se dočká od jihoamerických zemí.